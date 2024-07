Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 mondial, s-a calificat in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, vineri, pe italianul Lorenzo Musetti (25 ATP), cu 6-4, 7-6 (7/2), 6-4, dupa doua ore si 48 de minute. Djokovic il va infrunta in ultimul act pe spaniolul Carlos Alcaraz,…

- Carlos Alcaraz, 21 de ani, l-a invins pe Daniil Medevedev și s-a calificat astfel in finala Wimbledon. Dupa meci, a menționat iminenta finala de la Euro 2024, Spania - Anglia, fiind intampinat cu fluieraturi de catre publicul englez. Pentru al doilea an consecutiv, Carlos Alcaraz va juca in ultimul…

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) s-a calificat in finala Wimbledon, dupa 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 in semifinala cu Daniil Medvedev (28 de ani, 5 ATP). Carlos Alcaraz este primul finalist al acestei ediții de Wimbledon. Precum anul trecut, ibericul a trecut de Daniil Medvedev pentru a avansa in ultimul…

- Turneul de la Wimbledon din acest an a ajuns in faza semifinalelor. Novak Djokovic ataca al optulea titlu la All England Club, Carlos Alcaraz incearca sa-și apere titlul caștigat anul trecut, iar pe tabloul feminin, Elena Rybakina incearca sa repete performanța din 2022. Semifinalele de pe tabloul feminin…

- Britanica Emma Raducanu, 21 de ani, trebuia sa joace pe tabloul de dublu mixt impreuna cu Andy Murray, 37 de ani, aflat la ultima sa participare la Wimbledon, dar s-a retras din cauza unei probleme la incheietura mainii drepte. Ultimul meci al lui Andy Murray pe iarba de la All England Club, acolo unde…

- Inainte de startul Roland Garros, specialiștii lansau trei nume pentru a disputa finala din data de 9 iunie: Alexander Zverev / Novak Djokovic de pe partea superioara de tablou și Carlos Alcaraz de pe cea inferioara. Ultimul act de duminica de pe Philippe Chatrier ii va aduce fața in fața pe Sascha…

- „Sper ca Rafael Nadal va putea juca mult mai mult timp decat credem”, a declarat fostul mare tenisman elvetian Roger Federer despre rivalul sau spaniol, scrie site-ul eurosport.fr. In trecere miercuri prin localitatea franceza La Courneuve pentru a inaugura un teren de tenis impreuna cu o asociatie,…