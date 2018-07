Stiri pe aceeasi tema

- Fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 21 dar care va urca luni pe locul 10 in urma acestui rezultat, Djokovic, 31 de ani, a obtinut cel de-al patrulea trofeu in turneul londonez, primul de Mare Slem dupa mai bine de doi ani, dominandu-si adversarul, situat pe locul 8 ATP, care venea insa dupa…

- Fostul lider ATP Novak Djokovic a castigat astazi finala Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in 3 seturi, cu 6-2, 6-2, 7-6, pe sud-africanul Kevin Anderson. La feminin s-a impus ieri Angelique Kerber (Germania), care a trecut de un alt fost lider WTA, americanca Serena Williams,…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin Anderson.

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat sambata in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8, de numarul 1 mondial, spaniolul...

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat sambata in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8, de numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal. Partida s-a intins pe parcursul a doua zile, fiind intrerupta vineri…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a semnat joi a 60-a victorie la turneul de Mare Slem de la Wimbledon invingandu-l in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-3, pe argentinianul Horacio Zeballos (126 mondial) si calificandu-se in turul trei. Djokovic (21 mondial) nu a avut nicio problema in a se…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, liderul mondial, si sarbul Novak Djokovic au castigat fara probleme meciurile disputate, marti, in prima runda a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de mare Slem al anului. Nadal, care nu a mai disputat niciun turneu de la cel de-al 11-lea sau…