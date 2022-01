Dupa ce a fost lasat sa participe la Australian Open, Novak Djokovic intampina probleme la aeroportul din Melbourne. Se pare ca guvernul local nu il lasa sa intre in Australia, scrie Insider . Potrivit lui Paul Sakkal, un reporter politic al ziarului australian The Age, Djokovic a a aterizat in Melbourne miercuri noapte, insa nu i-a fost permis accesul in țara dupa ce s-a aflat ca are viza nepotrivita. The Age scrie, citand surse locale, ca Djokovic are o viza care nu permite excepțiile medicale de la a fi vaccinat impotriva Covid-19, ceea ce inseamna ca nu poate intra in Australia. Autoritațile…