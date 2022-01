Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a recunoscut, miercuri, intr-un comunicat de presa ca a comis „o eroare umana” neintentionata, declarand la sosirea in Australia ca nu a calatorit in ultimele 14 zile dinaintea zborului.

- Novak Djokovic a recunoscut ca a comis o „eroare umana, cu certitudine nu intentionata”, declarand la sosirea sa in Australia ca nu a calatorit in ultimele 14 zile precedand zborul. Intr-un comunicat , jucatorul sarb apreciaza o „eroare de judecata” primind in persoana un ziarist al cotidianului francez…

- Autoritațile de la frontiera Australiei investigheaza daca Novak Djokovic a declarat in mod incorect in declarația pe propria raspundere privind Covid ca nu calatorise și ca nu va face acest lucru timp de doua saptamani inaintea zborului sau catre statul de la antipozi, aceasta dupa ce a fost implicat…

- Polemica nascuta in jurul prezenței lui Novak Djokovic la Australian Open e departe de a se incheia. Liber de aproape 24 de ore, in urma deciziei instanței, sarbul e vizat acum de o noua controversa. Presa din Australia a dezvaluit in aceasta dimineața ca marele campion sarb e banuit ca ar fi mințit…

- The Guardian a prezentat discutia avuta de tenismenul Novak Djokovic cu oficialul fortelor de frontiera care l-a intervievat la sosirea in Australia, joia trecuta. Sarbul a recunoscut ca nu este vaccinat, dar a precizat ca a fost infectat de doua ori cu virsul Sars-CoV-2, conform news.ro Oficial:…

- Ilie Nastase reacționeaza in cazul lui Novak Djokovic. Numarul 1 mondial din tenisul masculin este reținut de autoritațile australiene intr-un hotel din Melbourne. Campionul sarb a incercat sa intre in Australia pe baza unei „scutiri medicale” ce i-ar fi permis acest lucru fara a fi vaccinat, așa cum…

- Ilie Nastase (75 de ani), fost lider mondial ATP, nu ințelege de ce Djokovic a calatorit in Australia, avand in vedere ca nu este vaccinat impotriva COVID-19. Tenismenul sarb este obligat sa stea intr-un hotel de carantina din Melbourne pana luni, 10 ianuarie, dupa ce Tribunalul Federal din…

- In septembrie, SUA, Australia si Marea Britanie au semnat un parteneriat strategic pentru a contracara China, parteneriat ce prevede furnizarea de submarine americane cu propulsie nucleara Canberrei in detrimentul Franței, care pierde 55 de miliarde euro, in urma ruperii unui contract semnat in 2016…