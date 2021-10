Stiri pe aceeasi tema

- Europa a invins, cu scorul de 14-1, Restul Lumii si a castigat pentru a patra oara la rand Laver Cup, o competitie demonstrativa de tenis. In ultimul meci al intalnirii, disputat duminica, la Boston, perechea formata din rusul Andrei Rublev si germanul Alexander Zverev a invins echipa Reilly…

- Primii trei clasati in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), Novak Djokovic, Daniil Medvedev si Stefanos Tsitsipas, si-au asigurat prezenta la Turneul Campionilor, evenimentul care reuneste cei mai buni opt jucatori la finalul unui sezon, transmite Reuters. Proaspatul campion…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial, a fost invins de tenismanul rus, Daniil Medvedev, ocupantul locului secund in clasamentul ATP, in trei seturi simetrice, 6-4, 6-4, 6-4, in finala turneului US Open. Djokovic a ratat astfel ocazia de a castiga toate cele patru titluri de Mare Slem pe parcursul unui…

- Sportivul rus Daniil Medvedev, locul 2 ATP, a castigat, duminica, turneul US Open, invingandu-l in finala pe liderul mondial, sarbul Novak Djokovic, scor 6-4, 6-4, 6-4. Djokovic a fost la un singur meci de titlul de grand slam cu numarul 21, un record (peste Federer și Nadal, care au cate 20), si de…

- Liga 1 revine pe tv, în acest week-end fiind programate meciurile etapei cu numarul VIII. De asemenea, cei pasionați de sport vor putea viziona vineri dueluri din Ligue 1, LaLiga 2, dar si semifinalele masculine de la US Open. Vineri, 10 septembrie, programul zilei De la ora…

- Programul zilei cu numarul 3 de la US Open 2021 a fost dat peste cap de vremea de la New York. Partidele duse la bun sfarșit au oferit insa lovituri de excepție. Daniil Medvedev (2 ATP), considerat principalul adversar al lui Novak Djokovic (1 ATP) la actuala ediție, nu a avut probleme in turul secund,…

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial al tenisului masculin, se afla la Tokyo unde va participa în turneul de tenis. Întrebat despre posibilitatea de a devenit "GOAT" ("cel mai mare jucator din toate timpurile"), sârbul a spus clar ca nu își ”cheltuie energia…