- Novak Djokovic (3 ATP) a transmis un mesaj de pace intre Serbia și Kosovo, imediat dupa victoria obținuta in primul tur la Roland Garros, 6-3, 6-2, 7-6(1), impotriva lui Aleksandar Kovacevic (114 ATP). Dupa fiecare meci, jucatorul victorios ia un marker și transmite un mesaj scurt pe camerele TV. Nole…

