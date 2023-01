Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vizitei președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski in Statele Unite ale Americii nu au existat adevarate indemnuri la pace. Despre acest lucru a anunțat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarația sa fiind citata de TASS. Secretarul de presa al președintelui rus a menționat,…

- Frances Tiafoe (24 de ani, 19 ATP) a fost criticat pentru atitudinea avuta inaintea duelului cu Lorenzo Sonego (27 de ani, 45 ATP), pierdut 3-6, 6-7(7) in „sferturile” Cupei Davis. Statele Unite ale Americii infrunta astazi Italia pentru un loc in semifinalele Cupei Davis. In momentul intonarii imnurilor,…

- Naționalele de fotbal din Statele Unite ale Americii și Țara Galilor au terminat luni seara la egalitate, scor 1-1, in grupa B a Cupei Mondiale din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Aproximativ 600 de militari romani din cadrul Batalionului 20 Infanterie "Dolj" al Brigazii Multinationale Sud-Est de la Craiova si militari aliati din Franta, Polonia, Portugalia si Statele Unite ale Americii, participa la exercitiul de instruire in comun "Black Scorpions 22.8.

- Primaria municipiului Radauți a primit astazi vizita unor oficialitați polițienești din Statele Unite ale Americii aflate intr-un schimb de experiența in zona. Șerifi, detectivi și chiar un membru al celebrelor trupe S.W.A.T, s-au intalnit azi cu primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, in contextul…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, anunța MApN. In program sunt planificate intrevederi cu președintele Comitetului Intrunit al Șefilor de State Majore, șefii categoriilor…

- Autoritatile vor analiza posibilitatea scoaterii in afara legii a Partidului "SOR", in conditiile in care liderul acestuia, Ilan Sor, a fost inclus in lista de sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii.

- Doua avioane de vanatoare "au interceptat doua bombardiere rusesti Tu-95 Bear-H care intrau in zona de identificare a apararii aeriene din Alaska", conform comunicatului NORAD.Avioanele rusesti "au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat in spatiul aerian al Statelor Unite sau al Canadei",…