Stiri pe aceeasi tema

- Deznodamant in cazul Novak Djokovic. Liderul tenisului mondial nu va juca la primul turneu de Mare Șlem al anului si paraseste Australia. Cu putin timp in urma, s-a imbarcat intr-un avion cu destinatia Dubai. Tenismenul a pierdut procesul cu autoritatile australiene.

- Novak Djokovic s-a urcat la bordul unui avion al companiei Emirates și parasește Australia, dupa ce nu a reușit sa anuleze decizia ministrului Imigrației, Alex Hawke, de a-i anula viza. La aeroportul din Melbourne, înainte de decolare, sârbul s-a aflat sub escorta politiei federale australiene.Jurnalistul…

- Novak Djokovic s-a imbarcat, duminica, intr-un avion al companiei Emirates, cu destinația Dubai. La aeroportul din Melbourne, inainte de decolare, jucatorul de tenis s-a aflat sub escorta politiei federale australiene. Jurnalistul australian Shane McInnes a postat mai multe fotografii pe Twitter cu…

- Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reacționat oficial pentru prima oara dupa ce justiția australiana a respins ultima încercare a liderului ierarhiei mondiale, Novak Djokovic, de a ramâne în Australia pentru a participa la primul turneu de Grand Slam al anului."Decizia…

- Novak Djokovic nu va participa la Australian Open, in urma instanței australiene, care i-a respins apelul privind anularea vizei. Personalitați marcante din lumea tenisului și-au exprimat dezamagirea dupa ce justiția australiana a respins ultima incercare a liderului ATP, Novak Djokovic. Astfel, de…

- Sportivul a transmis intr-un comunicat ca va coopera cu autoritațile in legatura cu plecarea sa din țara. Djokovic a confirmat ca nu va participa la Australian Open și le-a mulțumit celor care l-au sprijinit in ultima perioada.„Sunt extrem de dezamagit de decizia instanței de anulare a aplicației pentru…

- Continua telenovela Novak Djokovic la Australian Open 2022, astfel ca pe zi ce trece apar noi informații despre situația sarbului. Concret, liderul ATP nu ar fi spus adevarul in momentul in care a completat formularul inainte de deplasarea in Australia, menționand ca nu a calatorit in ultimele 14 zile,…

- Guvernul Australiei a anulat miercuri viza de intrare a tenismenului Novak Djokovic. Acesta urmeaza sa fie deportat. UPDATE Novak Djokovic a fost trimis de australieni la Park Hotel in așteptarea deciziei definitive. Pentru ca sarbul a depus contestație privind deportarea, desfașurarea lucrurilor va…