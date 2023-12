Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a pornit noul sezon din tenis așa cum l-a terminat pe cel din 2023: in forța și la un nivel excelent. Liderul ATP l-a invins la United Cup pe Zhizhen Zhang, al 58-lea jucator al lumii.

- Novak Djokovic (36 de ani) are timp și de distracție inainte de United Cup, competiția pe echipe mixte United Cup, desfașurata in perioada 29 decembrie – 7 ianuarie, in orașele australiene Perth și Sydney, din Australia. Numarul 1 mondial a avut parte de o plimbare spectaculoasa cu elicopterul, apoi…

- Los Angeles Lakers a obținut primul trofeu al sezonului, invingand Indiana Pacers (123-109) in finala NBA In-Season Tournament. In finala jucata in Las Vegas a primei ediții a NBA In-Season Tournament ((n.r- o competiție asemanatoare Cupei, in care echipele sunt imparțite in grupe de cate 5), LA Lakers…

- Chile a caștigat cu Kazahstan, scor 27-23, in grupa 2 a echipelor care nu au ajuns in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Naționala din America de Sud fusese spulberata in primul meci la Mondial de Romania. „Tricolorele” au caștigat atunci cu 44-19. Chile a terminat ultima…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a declarat, vineri seara, dupa victoria cu Chile, ca formatia sa a fost cu siguranta mai buna si s-a aratat satisfacut de succesul elevelor sale „Romania a fost echipa mai buna in opinia mea. Am jucat foarte bine in prima…

- Novak Djokovic a fost confirmat marți in mod oficial pentru Final 8-ul Cupei Davis. Sarbul i-a promis antrenorului nejucator al echipei Serbiei, Viktor Troicki, ca va fi disponibil pentru turneul final al Cupei Davis din acest an, Serbia incercand incearcand sa caștige un nou trofeu al competiției.Djokovic…

- Victorie surpriza pentru 'veterana' Vera Zvonareva in fata Veronikai Kudermetova''Veterana'' Vera Zvonareva (39 ani) a invins-o surprinzator pe Veronika Kudermetova, numarul 17 mondial, cu 6-2, 7-6 (7/5), intr-un meci care a opus doua rusoaice, marti, in prima runda a turneului de tenis WTA 500 de…

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Sepsi OSK, cu scorul 3-0. Partida restanta din etapa a 5-a a Superligii s-a jucat joi seara. Tachtsidis deschide scorul din penalty. Scorul la pauza a fost 1-1. In repriza secunda au mai inscris Camora (minutul 70) și Birligea (minutul 81). Cele…