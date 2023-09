Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat turneul US Open, dupa ce l-a invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, duminica, la New York, astfel ca a egalat recordul absolut de titluri de Mare Slem (24), detinut de australianca Margaret Court din 1973,

- Ultimul turneu de Mare Șlem al anului pornește la drum luni cu cinci jucatoare din Romania pe tabloul principal, iar dintre ele doar Sorana Cirstea va evolua in prima zi. Cel mai galagios turneu de Grand Slam al anului debuteaza luni la Flushing Meadows. Romania va fi reprezentanta de cinci jucatoare:…

- Americanca Katie Ledecky a dominat marti, la Fukuoka (Japonia), finala probei de 1.500 m liber, cucerind al 15-lea sau titlu mondial individual (din 20 in total). Astfel, ea a egalat recordul lui Michael Phelps (15 titluri individuale, 26 incluzand stafetele), potrivit news.ro.Deja cvadrupla campioana…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Pedro Cachin - Novak Djokovic, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 15:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.