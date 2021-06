Novak Djokovic a cucerit al doilea titlu la Roland Garros

Stiri pe aceeasi tema

- Stefanos Tsitsipas a fost învins în finala de la Roland Garros de Novak Djokovic, dupa o revenire uluitoare a sârbului. Grecul a anunțat ca nu va participa la turneul de pe iarba de la Halle, invocând oboseala.”Sunt epuizat dupa ultimele doua saptamâni ale…

- Liderul mondial, sarbul Novak Djokovic, a caștigat finala disputata duminica, la Paris, in fața lui Stefanos Tsitsipas. Insa abia dupa ce s-a incheiat infruntarea de pe teren, una spectaculoasa și urmarita cu interes de catre fanii sportului alb, s-a aflat prin ce moment dramatic a trecut adversarul…

- Stefanos Tsitsipas a condus cu 2-0 la seturi in finala de la Roland Garros, dar nu a mai gasit energia mentala și fizica pentru a duce la capat așa cum și-ar fi dorit o batalie incredibila cu Novak Djokovic. La o zi dupa incheierea competiției de la Paris, grecul a anunțat ca o veste trista l-a tulburat…

- Tenismenul sarb Novak Djokovic (nr. 1 ATP) a castigat titlul de campion la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce s-a impus, in cinci seturi, scor 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, in fata grecului Stefanos Tsitsipas (22 ani, nr. 5 ATP), finala durand nu mai putin de 4 ore si 11…

- Stefanos Tsitsipas a condus cu 2-0 la seturi în finala de la Roland Garros, dar nu a mai gasit energia mentala și fizica pentru a duce la capat așa cum și-ar fi dorit o batalie incredibila cu Novak Djokovic. La o zi dupa încheierea competiției de la Paris, grecul a anunțat ca o veste trista…

- Tenismenul sarb, Novak Djokovic, a cucerit al 19-lea titlul de Mare Șlem din cariera. Liderul mondial a devenit campion la Roland Garros, dupa ce l-a invins in ultimul act al turneului de la Paris pe grecul Stefanos Tsitsipas cu 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.

- Stefanos Tsitsipas (22 de ani, 5 ATP) este primul finalist de la Roland Garros 2021, dupa ce a trecut in semifinale de Alexander Zverev (24 de ani, 6 ATP), scor 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Pentru Tsitsipas este prima finala de Grand Slam din cariera. A jucat, in total, 4 semfinale la turneele de Mare Șlem,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa o victorie in patru seturi in fata argentinianului Diego Schwartzman, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Rafael Nadal, detinatorul trofeului, incearca sa castige al 14-lea sau titlu la Roland Garros.…