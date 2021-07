Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a realizat o performanța istorica, duminica, caștigand Salatiera de Argint, trofeul decernat invingatorului de la Wimbledon. Nole l-a invins in finala masculina de simplu pe italianul Matteo Berrettini (9 ATP), aflat la prima sa finala de M

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, a castigat, duminica, pentru a treia oara consecutiv turneul de grand slam de la Wimbledon. Djokovici l-a invins in finala pe italianul Matteo Berrettini, locul 9 mondial si favorit 7, scor 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3, in 3 ore si 23 de minute. Djokovici, pentru…

- Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) l-a invins in finala de la Wimbledon pe Matteo Berrettini (25 de ani, 9 ATP), scor 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3. Dupa ce a triumfat la Wimbledon pentru a 6-a oara in cariera, Novak Djokovic a ținut sa sarbatoreasca la fel ca in 2019, dupa finala cu Federer. ...

- Croata Marija Cicak va deveni duminica prima femeie care va arbitra finala masculina a turneului de tenis de la Wimbledon, informeaza AFP. All England Club, care organizeaza competitia londoneza de Mare Slem inca de la prima sa editie, din 1877, a confirmat ca Marija Cicak va conduce meciul…

- Croata Marija Cicak va deveni duminica prima femeie care va arbitra finala masculina a turneului de tenis de la Wimbledon, informeaza AFP. All England Club, care organizeaza competitia londoneza de Mare Slem inca de la prima sa editie, din 1877, a confirmat ca Marija Cicak va conduce meciul dintre sarbul…

- Liderul ATP, Novak Djokovici, s-a calificat vineri, pentru a saptea oara, in finala turneului de tenis de la Wimbledon, dupa ce a trecut de Denis Shapovalov. Djokovici il va infrunta in finala pe Matteo Berrettini, a scris GSP.ro . Novak Djokovici s-a impus in semifinale dupa doua ore si 44 de minute…

- „Nu stiu daca voi juca meciul din optimi” de la Roland Garros, a declarat sambata noaptea elvetianul Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) dupa partida foarte solicitanta, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea. Federer s-a impus greu , in patru seturi, 7-6 (7/5),…

- ​Calificat în optimi dupa un meci maraton (aproape patru ore) cu Dominik Koepfer, Roger Federer (favorit 8) a decis sa se retraga de la Roland Garros."Dupa ce am discutat cu echipa mea, am decis ca trebuie sa ma retrag astazi (n.r. duminica) de la Roland Garros. Dupa doua operații…