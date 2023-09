Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat turneul US Open, dupa ce l-a invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, duminica, la New York, astfel ca a egalat recordul absolut de titluri de Mare Slem (24), detinut de australianca Margaret Court din 1973,

- US Open: Novak Djokovic a caștigat al 24-lea turneu major. Novak Djokovic a cucerit al 24-lea titlu de simplu de Grand Slam dupa ce l-a depașit pe Daniil Medvedev in finala US Open de la New York.

- Sarbul Novak Djokovic este noul campion de la US Open, dupa ce l-a invins in 3 seturi 6-3, 7-6, 6-3 pe rusul Daniil Medvedev.Djokovic a caștigat titlul de grand slam cu numarul 24 și egaleaza astfel recordul deținut de legendara Margaret Court. In acest sezon, sarbul s-a impus in 3 din cele 4 mari…

- Ana Bogdan este una dintre cele patru jucatoare din Romania care vor lua startul la ultimul turneu de Grand Slam din 2023. Pe langa sportiva din Sinaia, mai au asigurata prezența pe tabloul principal și Sorana Cirstea, Irina Begu și Patricia Țig. Simona Halep ar putea juca și ea la US Open 2023, daca…

- ​Roland Garros este unul dintre cele 4 turnee de tenis de Grand Slam care se disputa in fiecare an, celelalte fiind US Open, Wimbledon și Australian Open. Este singurul turneu de tenis de mare șlem care se desfașoara pe zgura și in cadrul caruia meciurile au loc pe terenuri exterioare.

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…

- Novak Djokovici s-a calificat vineri in finala de la Wimbledon 2023, dupa ce l-a invins in 3 seturi pe Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (4). Duminica, Nole joaca ultimul act contra spaniolului Carlos Alcaraz, numarul 1 mondial și singurul jucator capabil sa-l invinga pe sarb la momentul actual.In setul…

- Novak Djokovic a triumfat la Roland Garros și a preluat ștafeta in ierarhia titlurilor de Grand Slam (23 de trofee majore). Discuțiile despre GOAT (cel mai bun din toate timpurile) s-au inmulțit dupa performanța sarbului de la Paris, iar Ilie Nastase are un punct de vedere aparte in acest subiect sensibil.