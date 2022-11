Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 5 ATP) a caștigat Turneul Campionilor, victorie in doua seturi cu norvegianul Casper Ruud (23 de ani, 3 ATP), scor 7-5, 6-3. Duminica seara, Novak Djokovic a caștigat pentru a șasea oara in cariera Turneul Campionilor, egaland astfel recordul de triumfuri al lui Roger…

- Andrey Rublev si Novak Djokovic si-au castigat meciurile de debut de la Turneul Campionilor de la Torino. Dupa mai bine de doua ore de joc, sportivul rus l-a invins in trei seturi pe compatriotul sau Daniil Medvedev, scor 6-7, 6-3, 7-6.

- Tenismanul rus Andrei Rublev (7 ATP) l-a invins luni, in trei seturi, 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9/7), pe compatriotul sau, Daniil Medvedev (5 ATP), in primul meci al Grupei Rosii din cadrul Turneului Campionilor. Rublev s-a impus dupa o partida care a durat doua ore si 35 de minute si in care s-a reusit…

- Participanții la Turneul Campionilor 2022 au inceput deja sa ajunga la Torino și sa se pregateasca pentru ultimul mare eveniment din an. La tragerea la sorti de astazi s-au stabilit cele doua grupe, iar duelurile de vor urma sunt, intr-adevar, de neratat. Novak Djokovic va avea parte de trei meciuri…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici a lipsit la doua dintre cele patru turnee de Grand Slam din acest an pentru ca nu este accinat impotriva Covid-19, dar sarbul a spus ca nu regreta decizia sa. Djokovici a castigat titlurile de la Australian Open, French Open si la Wimbledon in 2021, dar nu a putut sa-si…

- Poloneza Iga Swiatek si belarusa Arina Sabalenka s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului de tenis US Open si au completat, astfel, careul de asi al ultimului Grand Slam al anului, alaturi de Caroline Garcia si Ons Jabeur. Swiatek, liderul clasamentului WTA, s-a impus autoritar in sfertul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, fiind invins in patru seturi, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, de americanul Frances Tiafoe (locul 26 ATP), luni, la New York. Nadal (36 de ani), cvadruplu campion la US…

- Ceea ce se specula de saptamani bune a devenit de acum oficial: Novak Djokovic a anuntat pe retelele sociale ca nu va juca la US Open 2022. Sarbului nu i s-a permis intrarea in SUA din cauza faptului ca nu este vaccinat impotriva Covid-19. Este cel de-al doilea turneu major (Grand Slam) la care Nole…