Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat, luni, apelul depus impotriva anularii vizei sale de Australia, cu o saptamana inaintea debutului primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Judecatorul Anthony Kelly a respins anularea vizei si a ordonat Guvernului din Australia sa achite…

- Novak Djokovic a avut castig de cauza in instanta. Judecatorii australieni au decis ca hotararea de a nu-i permite lui Novak Djokovic sa intre in tara este „nejustificata”, iar sarbul trebuie eliberat in 30 de minute de la decretarea deciziei, informeaza CNN . Cu alte cuvinte, tribunalul a anulat decizia…

- Instanta a revocat, luni, anularea vizei de catre autoritatile federale australiene a vizei de intrare in tara a tenismenului sarb Novak Djokovici, informeaza The Age. Consilierul guvernamental Christopher Tran a declarat ca ministrul imigrației, Alex Hawke, va analiza daca iși va exercita…

- Procesul este in continuare in curs de desfasurare. Novak Djokovic are nu mai putin de trei avocati care au obtinut deja o decizie pro tenismen. Citește mai multe detalii despre decizia istorica a instanței pe realitateasportiva.net .

- Instanța din Melbourne a decis ca viza lui Novak Djokovic de intrare in țara este legala și ca a fost abuziv anulata de autoritațile de frontiera. In plus, judecatorii au cerut ca Djokovic “sa fie eliberat in cel mult 30 de minute de la decizie”, iar toate bunurile sale, inclusiv pașaportul, sa-i fie…

- Instanta a revocat, luni, anularea vizei de catre autoritatile federale australeine a vizei de intrare in tara a tenismenului sarb Novak Djokovici, informeaza The Age. Judecatorul Anthony Kelly a anulat decizia autoritatilor de anulare a vizei lui Djokovic si a ordonat ca sportivului sa i…

- Guvernul din Egipt a hotarat mutarea capitalei administrative de la Cairo. Noua capitala administrativa va putea gazdui 6,5 milioane de locuitori și se afla la est de actuala capitala. Anunțul a fost facut, miercuri, de un purtator de cuvant al administrației prezidențiale. Procesul de transferare al…