- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a castigat duminica finala masculina a Turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins, in trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul Kevin Anderson. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut, editor online: Irina Giurgiu)

- Novak Djokovici a revenit, oficial, in topul tenisului masculin! Dupa ce l-a eliminat, in semifinalele de la Wimbledon, pe liderul ATP, Rafael Nadal in 5 seturi, in ultimul act, Nole a dispus, in minimum de seturi, de sud-africanul Kevin Anderson. A fost 6-2, 6-2, 7-6(7-3) pentru fostul lider al…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber a castigat, sambata, finala feminina a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe americanca Serena Williams. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut)

- WIMBLEDON 2018. Novak Djokovic s-a impus cu 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6, 10-0, ultimul set durand 91 de minute. Djokovic se intoarce astfel pentru prima oara dupa anul 2015 in finala turneului de la Wimbledon, urmand sa-l intalneasca duminica, de la ora 16.00, in lupta pentru trofeu pe sud-africanul Kevin…

- Dupa 48 de game-uri consecutive in care cei doi si-au facut serviciul, Anderson a facut primul break al setului decisiv si apoi a inchis meciul. Acesta a fost al doilea cel mai lung meci disputat la Wimbledon, unul in care s-au servit 102 asi. "La final, te gandesti ca ar trebui sa ramana o remiza,…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, si-a trecut in palmares titlul national si in 2018, dupa ce a invins vineri, in deplasare, formatia CSM Satu Mare, cu scorul de 85-76 (40-40), in cea de-a patra partida din cinci programate in finala Ligii Nationale, informeaza news.ro.Principalele…