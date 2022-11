Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a anuntat luni, in plen, ca demisioneaza din Parlament, urandu-le colegilor din coalitia de guvernare o colaborare "fructuoasa". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, este audiat miercuri, 9 noiembrie, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar de coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.UPDATE Procurorii DNA au anunțat miercuri ca l-au reținut pentru 24 de…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, și-a anunțat luni demisia, el motivandu-și decizia prin imposibilitatea colaborarii cu președintele Klaus Iohannis. Demisia vine la mai bine de doua saptamani de la declarațiile sale ca „razboiul din Ucraina va mai continua și ca „singura sansa a pacii poate sa fie…

- Senatorul USR Marius Virgil Bob, aflat in mijlocul unui scandal, dupa ce a lovit un barbat cu un telefon mobil in cap, a anuntat ca cel agresat si-a retras plangerea care i-a adus parlamentarului cercetarea penala. „Plangerea depusa impotriva mea a fost retrasa. Intreaga intamplare a fost rezultatul…

- Fostul șef al Institutului de Aviație din Moscova, Anatoly Gerashchenko, a murit dupa ce a cazut de la „mai multe etaje pe scari”. Omul de știința, in varsta de 72 de ani, „a cazut de la mare inalțime”, potrivit universitații, care a descris moartea sa in capitala Rusiei drept un accident. Fii…

- Președintele USR Mureș, Irina Sorescu-Vasile, și-a anunțat luni, 12 septembrie, pe pagina sa de Facebook, demisia din funcție. "Astazi mi-am depus demisia din cadrul partidului USR, implicit din funcția de președinte al filialei USR Mureș. Nu este ușor ca, dupa ani in care te-ai dedicat unui scop, sa…

- Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, a scris sambata, 27 august, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "La mulți ani de Ziua Independenței, Republica Moldova!"…

- Echivalentul CNA de la Budapesta a demarat o investigație vizand Netflix, dupa ce au aparut plangeri legate de un desen animat in care doua fete se sarutau. Acesta ar fi o incalcare a legislației anti-LGBTQ+ din Ungaria – care este in acest moment promovata și in Parlamentul Romaniei de reprezentanți…