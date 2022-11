Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a semnat astazi un decret dupa ce in cursul dimineții podul din Crimeea a fost avariat de o explozie suspecta. De asemenea, cablurile electrice ce alimenteaza peninsula ucraineana anexata in 2014 au avut și ele de suferit. Ce masura a luat președintele rus acum? „La instrucțiunile șefului…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin a „blufat” atunci cand a amenintat cu folosirea armelor nucleare, in incercarea de a impresiona tarile europene si a obtine o recunoastere a rezultatelor referendumurilor false desfasurate in patru regiuni ocupate…

- Președintele rus Vladimir Putin a fugit in palatul sau secret de langa lacul Valdai, aflat la jumatatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg, pe fondul protestelor fața de mobilizarea militara parțiala din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Un fulger a venit deodata. Discursul a inceput”. Așa descrie un critic literar rezident in Sankt Petersburg momentul anuntului privind mobilizarea militara, facut miercuri de Vladimir Putin. Sub protectia anonimatului, barbatul vorbeste, intr-un interviu pentru Libertatea, despre reactia poporului…

- Rapoartele din Sankt Petersburg din aceasta dupa-amiaza susțin ca presoanele arestate pentru ca au participat la un miting impotriva mobilizarii lui Vladimir Putin au umplut un autobuz plin, arata Sky News .

- Doar senatorul Lyudmila Narusova, vaduva primarului Sankt Petersburg, Anatoly Sobchak, au votat impotriva aprobarii legii.Legea, in special, inasprește pedeapsa pentru abandonarea neautorizata a unitații, nerespectarea ordinului și dezertarea in perioada de mobilizare.Pentru refuzul de a participa la…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, i-a amenințat, marți, 12 septembrie, pe cei care incalca legile cenzurii din timpul razboiului, pentru care exista pedeapsa condamnarii cu pana la 15 ani de inchisoare, in contextul in care in urma cu o zi deputații municipali din toata Rusia au cerut…

- FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, afirma ca a identificat un al doilea participant la asasinarea Dariei Dughina, fiica unuia dintre cei mai cunoscuți ideologi ai președintelui Vladimir Putin, relateaza Interfax. „Uciderea lui Dughina impreuna cu Vovk (n.r. Natalia Vovk, despre care FSB…