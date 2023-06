Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta a fost impusa in partile din regiunea Herson aflate sub controlul Rusiei, in urma distrugerii partiale a barajului de la Nova Kahovka si a inundarii unei suprafete mari de teren, a anuntat miercuri dimineata agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Anton Gerașcenko, consilierul ministrului de interne al Ucrainei, a distribuit pe Twitter un videoclip cu imagini din satelit cu barajul Kahovka distrus in apropiere de... The post Imagini din satelit cu barajul distrus in regiunea Herson din Ucraina, ocupata in prezent de Rusia appeared first on Special…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a acuzat marti Kievul ca a sabotat barajul hidroelectric Kahovka din partea controlata de rusi a Ucrainei pentru a taia o sursa cheie de apa pentru Crimeea si a distrage atentia de la o contraofensiva „care se clatina” impotriva fortelor ruse, scrie…

- Barajul hidrocentralei Kahovka (regiunea Herson) a fost distrus marți și apa din rezervor a inceput sa se verse rapid in Nipru. Ucraina a atribuit dezastrul armatei ruse, in timp ce rușii declina orice responsabilitate și susțin ca incidentul este opera ucrainenilor. Ce funcții indeplinea barajul, care…

- Barajul uriaș de langa Herson a fost aruncat in aer. Hidrocentrala Kahovskaia e complet distrusa, iar nivelul apei din rezervorul Kahov scade rapid. Nivelurile apei din barajul Kahovka vor fi „critic de ridicate” in jurul orei 11:00, ora locala (4:00 a.m. ET), a declarat șeful consiliului regional din…

- Armata rusa susține ca forțele armate ucrainene au atacat barajul Nova Kakhovka din regiunea Herson, distrugand aproape in intregime barajul, precum și centrala hidroelectrica Kakhovka. De partea cealalta, ucrainenii ii acuza pe ruși ca ei au aruncat in aer barajul pentru a le opri contraofensiva. Acesta…

- Trupele ucrainene au stabilit pozitii pe malul estic al raului Nipru in sudul regiunii Herson. Regiunea este partial controlata de Rusia, iar traversarea raului ar putea fi semnificativa in viitoarele ofensive. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Reprezentantii instalati de Moscova in regiunea ucraineana sudica Herson se pregatesc sa paraseasca teritoriile pe care inca le ocupa, in ceea ce pare a fi un inceput de retragere, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operativ Sud al fortelor de aparare ucrainene, Natalia Humenik,…