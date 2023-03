Noutăţile lunii martie în AntenaPLAY Abonații AntenaPlay vor avea acces la noutați și in luna Martie. Pe langa emisiunile cu cele mai mari audiențe din TV, abonații AntenaPLAY au acces și la conținut exclusiv. Filme și seriale noi, animații pentru cei mici și competitii sportive pentru toata Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 1 martie, CS Mioveni va juca acasa contra echipei FC Voluntari, in cadrul etapei XXVIII, partida fiind programata de la ora 16.00. Doamnele și domnișoarele au acces gratuit in tribunele stadionului. Citește și: Femeile pot primi vouchere cadou de la angajatori, de zile speciale CS Mioveni…

- A achizitiona o casa pe pamant, un imobil sau un teren, se va dovedi a fi o investitie foarte buna, atata timp cat acestea corespund nevoilor, posibilitatilor si planurilor dumneavoastra. O casa gestionata gresit, se poate transforma intr-o gaura prin care resursele financiare se pierd necontrolat.…

- Iarna și-a intrat in sfarșit in drepturi pe masivul Vladeasa. Imagini de vis au fost surprinse pe Masivul Vladeasa, salvamontiștii spun ca „dupa cateva zile nu foarte frumoase in care am avut parte de ninsori, dar și vant care a dus la transport mare de zapada, avem zapada proaspata și un strat consistent”.„Dupa…

- PAOK Salonic s-a calificat in semifinalele Cupei Greciei, dupa ce a trecut in dubla manșa de Panathinaikos, cu scorul „general“ de 3-1. Victoria din tur, cu 2-0, a „salvat“ echipa antrenata de Razvan Lucescu, pentru ca in mansa secunda, desfasurata joi seara, pe terenul „verzilor“ a fost 1-1. PAOK Salonic…

- Din luna aprilie ȘOFERII vor putea avea acces online la istoricul sancțiunilor rutiere Incepand cu luna aprilie șoferii vor putea verifica online istoricul sancțiunilor rutiere, direct pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR). O lege in acest sens a fost publicata recent in Monitorul…

- Nu au acces la conditii decente de studiu si invata pe ture. Este vorba despre peste 160 de copii din satul Cigirleni, Ialoveni. De zeci de ani, in localitate lipseste o institutie de invatamint, iar copiii sint nevoiti sa invete in gradinita din sat. Invațatorii, dar si parintii spun ca au ajuns la…

- Se aplica in 120 de zile: Legea prin care copiii au acces liber pe terenurile de sport din curtea școlilor, aprobata Proiectul USR pentru acces liber pe terenurile de sport din școli, „astfel incat copiii sa aiba posibilitatea de a se juca intr-un mediu sigur”, a fost adoptat, din nou, de Parlament,…