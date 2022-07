Stiri pe aceeasi tema

- Melodia "Running Up That Hill" cantata de Kate Bush a ajuns, vineri, pe prima pozitie in topurile britanice la 37 de ani de la lansare. Aceasta melodie din 1985 cunoaste o noua tinerete de mai multe saptamani datorita succesului serialului "Stranger Things" de pe Netflix:, sezonul 4, care este difuzat…

Serialul "Stranger Things 4 Volumul 2", creat de fratii Duffer, va fi disponibil din 1 iulie pe Netflix.

- Sony nu mai vrea sa se concentreze doar pe jocuri pentru PlayStation, pentru cresterea vanzarilor acesteia. In schimb, compania japoneza crede ca poate castiga mult mai multi bani daca extinde disponibilitatea propriilor jocuri. Astfel, pana in 2025, Sony si-a fixat ca obiectiv lansarea pe mobile si…

- Sezonul 4 din Stranger Things se lanseaza vineri pe Netflix. Iata primele imagini! Dupa ce sezonul 3 i-a lasat pe fani cu multe semne de intrebare, sezonul 4 din Stranger Things se lanseaza vineri pe Netflix. Noutatea consta in faptul ca acest sezon va avea doua parți. Prima se numește „Volumul 1” și…

- Luna mai vine, ca intotdeauna, cu seriale, documentare si filme noi pe Netflix, numai bune de a ne mai refocusa atentia de la ororile razboiului care ocupa primele pagini. In luna mai poti urmari pe Netflix: Clark, din 5 mai 2022 pe Netflix"Clark" este un serial dramatic care va debuta la Netflix in…

- Abonatii Netflix vor putea urmari in luna mai „Stranger Things 4: Volumul 1”, unde, intr-o perioada marcata de vulnerabilitate, apare o noua si inspaimantatoare amenintare, iar dezlegarea misterului ar putea pune capat, in sfarsit, ororilor din Lumea Rasturnata

Netflix anuleaza mai multe seriale si filme dupa ce a pierdut sute de mii de abonati, iar intre producțiile anulate se afla cel mai nou film cu Will Smith.