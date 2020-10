Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi trebuie sa-i readuca pe linia de plutire pe Bancu, Balașa și Cicaldau, toți cu moralul la pamant dupa dezastrul de la echipa naționala Vorbind la un moment dat despre "șocul" cu U Craiova, Cosmin Contra le pasa oltenilor statutul de favoriți, duminica: "Ei sunt in forma și mai omogeni".…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, considera ca adversara din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal, Dinamo, a pierdut nemeritat ultimele doua partide, cu FCSB si UTA Arad, precizand insa ca se poate vorbi despre o anume lipsa de omogenitate in echipa lui Cosmin Contra.…

- Mihai Balașa (25 de ani) nu crede ca Dinamo va fi cel mai greu adversar al Universitații Craiova de pana acum: „Au fost destule alte echipe care s-au și ne-au pus mari probleme”. Dinamo - Universitatea Craiova se joaca duminica, 18 octombrie, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmarit pe GSP.ro, in…

- Selecționerul Mirel Radoi (39 de ani) spune ca fotbaliștii straini aduși de Cosmin Contra la Dinamo ar putea avea un impact benefic pentru echipa naționala a Romaniei. FCSB - Dinamo e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 21:00 și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Cosmin Contra…

- Presedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cârtu, managerul general Marcel Popescu, directorul sportiv Ovidiu Costesin si team-managerul Emil Pieleanu au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza sport.ro.Acestia au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, a precizat…

- CS Universitatea Craiova a fost eliminata rușinos in Georgia de anonimii de la Lokomotiv Tbilisi (Georgia), scor 1-2, in turul 1 preliminar al Europa League. Eliminarea celor de la CS Universitatea Craiova se inscrie in seria coșmarurilor din istoria fotbalului romanesc, langa episoadele Knattspyrnufelag,…

- Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova, va incepe in aceasta saptamana o noua aventura europeana. Alb-albastrii intalnesc joi, de la ora 20.00, in Georgia, pe Lokomotive Tbilisi. Meciul conteaza pentru turul 1 preliminar al Ligii Europa si va putea fi urmarit in direct la Digi Sport , post care…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova , Sorin Cartu, a vorbit astazi cu GdS si a explicat cum stau lucrurile la echipa dupa aparitia cazului de Covid-19. GdS: Va salut, ce faceti? Sorin Cartu: Salut! Ma duceam la Olanesti cu niste prieteni intr-o vacanta de doua zile. GdS: Astazi am primit si…