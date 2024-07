Cabinetul individual de Psihologie Baciu Mirela și Cabinetul de Psihologie Simionel Marilena, cu punctul de lucru in Tg. Neamț deținand ca specialitați: Psihologie clinica Psihologia muncii si organizaționala fiind autorizate conform noii legislații in vigoare de catre DSP și inscrise in Registrul Unic al cabinetelor medicale din Neamț, ofera ședințe de terapie gratuita pentru copiii cu tulburari din spectru autist incepand cu luna Iulie 2024. In curand, vor reveni si cu alte noutați. Contact: Simionel Marilena – tel 0747323581; Baciu Mirela – tel 0747275432; ADV The post Noutați…