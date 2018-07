Noutăţi şi probleme In efectivul Petrolului a aparut in meciul amical de sambata, cu CS Balotesti – scor 2-0 pentru ploiesteni (amanunte in pagina 8) – si Alexandru Rus, un jucator in varsta de 17 ani, provenit de la Timisoara, care a evoluat pentru ASU Politehnica II si care ar putea prinde “lotul de Slovenia” pe ultima suta de metri. Tot la acest amical, doua dintre achizitiile verii, Cazan, inca in urma cu pregatirea, si brazilianul Jean Theodoro, acesta acuzand unele probleme de natura cardiaca, nu au intrat deloc in teren, fiind menajati! Situatia ultimului este posibil insa sa duca la ramanerea “acasa” a jucatorului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

