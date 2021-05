Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 27 mai 2021, Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Modificarile vizeaza introducerea unor masuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul sistemului național de invațamant preuniversitar, in condițiile in care contractele de management inceteaza de drept inainte de …