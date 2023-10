Noutăți pentru șoferii cu permise de conducere categoria B Permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete. Plenul Senatului a adoptat o lege in acest sens in urma reexaminarii solicitate de presedintele Klaus Iohannis, Legea completeaza OUG 195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de conducere eliberat pentru categoria B si in cazul anumitor tipuri de motociclete, daca detinatorul permisului are varsta de 24 de ani impliniti si permisul eliberat pentru categoria B a fost obtinut cu cel putin trei ani in urma. Presedintele a solicitat Parlamentului, pe 7 iulie, reexaminarea acestei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

