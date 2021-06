Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru moldoveni. De marți, cetatenii cu pasapoarte biometrice nu vor fi obligati sa prezinte teste negative la COVID-19 sau certificate de vaccinare, la intrare in tara vecina. Precizarea a fost facuta pentru Publika TV de Ministerul de Externe de la Chișinau.

- Medicul Valeriu Gheorghița a dezvaluit un procent estimativ reprezentat de populația care are imunitate impotriva Covid-19, formand un fel de imunitate de grup. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, 50% dintre cetațeni au dobandit imunitate prin vaccinare sau prin infecția cu Covid-19, ceea…

- Autoritațile ungare au revizuit condițiile de intrare in Ungaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Romanii pot intra in Ungaria fara carantina și fara test anti-COVID daca au certificat de vaccinare. Astfel, romanii care au un certificat de vaccinare impotriva COVID–19 eliberat de autoritațile…

- Autoritațile din Ungaria au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei. Romanii pot intra in Ungaria fara carantina și fara test anti-Covid daca au certificat de vaccinare, noile condiții fiind anunțate, miercuri, de MAE. Astfel, romanii care au un certificat de vaccinare impotriva…

- Autoritațile ungare au revizuit condițiile de intrare in Ungaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Romanii pot intra in Ungaria fara carantina și fara test anti-COVID daca au certificat de vaccinare. Astfel, romanii care au un certificat de vaccinare impotriva COVID–19 eliberat de autoritațile din…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat sambata seara ca Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care prezinta un certificat de imunizare impotriva COVID-19, in urma unei decizii similare luate de Romania, relateaza duminica agentia de presa MTI, citata de Agerpres.Șeful…

- 104.754 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate miercuri, 12 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au imunizat 105.844 de persoane. Numarul persoanelor…

- Vei putea merge in vacanța oriunde in țara. Autoritațile nu intenționeaza sa ceara dovada vaccinarii impotriva Covid pentru calatoriile interne. A spus-o chiar premierul Florin Cițu. Pe de alta parte, vice-premierul Dan Barna spunea ieri ca persoanele vaccinate ar putea avea acces la evenimente publice.…