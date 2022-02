Stiri pe aceeasi tema

- O noua pensie apare in Romania. Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a autorizat primul administrator de fond care poate incheia pensii ocupaționale, așa numitul Pilon 4 de pensii. Acest nou tip de pensie vine in completarea celor acordate de sistemul de pensii din Romania, respectiv pensia de…

- BCR Pensii este prima companie din Romania care a fost autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale Pilon IV. Pilonul IV este o schema de pensie opționala prin intermediul careia angajatorii pot asigura beneficii suplimentare angajatilor,…

- Pensii 2022: Care este cea mai mare pensie din Romania, pe baza de contributivitate. Cat ar fi trebuit sa fie veniturile Pensia medie pe care o obțin cei aproximativ cinci milioane de pensionari in Romania este de 1.117 lei. Cele mai mari 100 de pensii primite in țara sunt intre 20.000 si 60.000 de…

- Proprietarii de trotinete vor fi obligați sa aiba polița de asigurare, pe modelul asigurarii de raspundere civila, incepand de anul viitor. Autoritatea care supravegheaza piața asigurarilor va aplica o directiva europeana deja aprobata. In ultimii trei ani, in Romania au avut loc peste 300 de accidente…

- La Pilonul II de pensii private obligatorii cotizeaza in prezent peste 7,5 milioane de romani. Dintre aceștia, doar 10% iși verifica online sumele de bani acumulate in contul personal de pensie privata obligatorie, potrivit unor date recente ale Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania…

- Un numar de 4.844.072 pensionari era inregistrat in decembrie 2021 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.567 lei, conform datelor publicate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre cei 4,8 milioane de pensionari, 754.852 au perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind aici de 466…

