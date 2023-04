Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat vineri ca lanseaza incepand din 10 aprilie o moneda din argint cu tema Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Aversul monedei prezinta turlele Catedralei Mitropolitane Ortodoxe și Palatul Culturii din Timișoara, stema Romaniei, inscripția „ROMANIA”…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 24 martie 2023, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur și o moneda din argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei Mari. Caracteristicile…

- Romfilatelia a inclus in planul editorial curent emisiunea de marci poștale „Timișoara 2023, Capitala Europeana a Culturii”. Emisiunea este alcatuita din 4 timbre, o colița dantelata și 2 plicuri prima zi. Atestata documentar in anul 1212, Timisoara a avut o istorie zbuciumata aflandu-se, dupa cum spune…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 6 februarie 2023, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu. Caracteristicile monedei sunt urmatoarele:…