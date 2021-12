Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa piarda primii bani din PNRR! Licitația de aproape 5 milioane de euro lansata in luna octombrie de Ministerul Muncii,, prin care statul cauta expertiza pentru cele doua reforme asumate prin PNRR, respectiv legea pensiilor și legea salarizarii, a fost anulata, iar cele doua proiecte…

- Guvernul trebuie sa respecte Legea salarizarii bugetare pentru angajatii din sanatate si asistenta sociala, deoarece promovarea de catre Executiv a unor masuri bugetare care o incalca agraveaza criza sanitara, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Federatia SANITAS, anunța Agerpres. "Federatia…

- „Cronologia evenimentelor este intai majorarea și ulterior acel sprijin. Atunci cand pui un prag valoric, tot timpul vor fi unii extrem de mulțumiți și alții care vor fi dezamagiți. Nu poți sa implementezi o masura si noi tot timpul am vorbit sa ii ajutam pe cei cu venituri mici, asta este esenta social-democratiei.…

- Avand in vedere ca in spațiul public a aparut o serie de afirmații legate de modificari la legea pensiilor și a salarizarii, MMPS face urmatoarele clarificari: – Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat caietele de sarcini pentru obținerea de expertiza profesionala necesara celor doua reforme…

- Cum se va schimba legea pensiilor. Pensionare la 70 de ani pentru barbați și femei, recalculari și bani strict dupa contribuție Ministerul Muncii și Protecției Sociale cumpara consultanța pentru schimbarea legilor salarizarii și pensiilor, din 2023. Potrivit documentelor, pensionarea anticipata ar urma…

- Ministerul Muncii șI Protecției Sociale a scos la licitație in SICAP un contract de 24 de milioane lei pentru consultanța in privința reformei sistemului de salarizare publica și schimbarea legii in ceea ce privește pensiile. Schimbarea acestor legi care vizeaza direct circa 7 milioane de romani este…

- Ministerul Muncii, prin vocea Ralucai Turcan, anunța ca se dorește o noua legislație a salarizarii și a pensiilor in Romania. Noul proiect, venit prin Planul Național de Redresare și reziliența (PNRR), ar putea fi aplicat, indiferent de ce guvrnare ar fi, specifica Ministerul. In același timp se dorește…

- Comunitatea Declic organizeaza, joi, in fata Ministerului Muncii, o actiune de protest prin care membrii comunitatii ii lanseaza o provocare inedita actualului ministru al Muncii: ”Raluca Turcan, te provocam sa traiesti cu salariul minim pe economie”. Membrii comunitatii vor depune si o petiție semnata…