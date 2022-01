Stiri pe aceeasi tema

- De luni, targumureșenii iși pot achita impozitele si taxele locale! Noutați la plata taxei de salubritate Din 10 ianuarie, targumureșenii vor putea sa-și plateasca darile locale pentru case, terenuri, mijloace de transport, garaje dar și taxa de salubritate. Toate taxele au crescut fața de anul trecut…

- O coincidenta nefericita, asta spune principalul suspect in cazul dublei crime de la Iasi ca i se intampla. Apar noi dovezi in dosar, iar procurorii si criminalistii asteapta expertiza ADN.

- Pandemia a accelerat disrupția tehnologica in 2021 și a creat tendințe care sunt gata sa continue și anul viitor. Poate cea mai vizibila dintre tendințe pe piețele financiare de la inceputul pandemiei Covid-19 a fost interesul uriaș al investitorilor pentru tehnologie și criptoactive in acest an, interes…

- Știți de unde vine expresia „a trai pe picior mare”? Digi World raspunde curiozitaților și invita telespectatorii, incepand de sambata, 25 decembrie, ora 20:55, la „Istoria cu stil”, noua serie lansata, in premiera, in Romania, dedicata modei franceze și evoluției noilor tendințe, in vremuri provocatoare.…

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat, joi, noutați în cazul lui Shuai Peng, jucatoarea chineza de tenis despre care nu se știu prea multe în ultima perioada.CIO a precizat ca a comunicat din nou cu sportiva, tot prin intermediul unui apel video. "Împartasim…

- Primele semne ale iernii și toata lumea se pregatește sa scoata incalțamintea din piele. Bine, poate nu toata lumea, și poate nu doar iarna. Totuși, un numar de oameni care ințeleg valoarea și importanța de a avea o pereche buna de cizme de piele curate, cunosc sentimentul. O pereche care poate fi etalata,…

- Targul de Craciun de la Timișoara va dura o luna și jumatate pentru a include perioada de sarbatori pe stil vechi și se va incheia cu Ziua Culturii Romane. Durata nu este singura noutate din acest an. Patinoarul din Libertații se muta in Piața Victoriei, iar la Modex va fi un parc de distracții.

- Campania AMT „Pantofi calduroși pentru zile friguroase” este in plina derulare. 95 de copii vor avea pantofi calduroși pentru iarna prin implicarea și generozitatea oamenilor. Mai sunt 105 copii din mediul rural, din județul Timiș care ar mai avea nevoie de ghete. Puteți dona orice suma!