- Romanii vor putea cumpara si motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achizitiona un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel putin un an, a anuntat marti, ministrul demis al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor avea,…

- Primul-ministru desemnat Ludovic Orban, impreuna cu mai multi ministri ai cabinetului sau si cu ambasadorul SUA la Bucuresti au efectuat vineri o vizita in Craiova. In prima parte a zilei, delegatia oficiala a mers la producatorul de locomotive si rame electrice Softronic. Apoi a urmat vizita in uzina…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat astazi ca Programul Rabla va demara in luna martie. Guvernul si-a asumat alocarea celei mai mari sume de pana acum atat pentru Rabla cat si pentru Rabla Plus.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a invitat pe ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o reuniune de lucru pe tema combaterii poluarii. "Ati lansat in ultimele zile o serie de...

- Deputatul PNL de Argeș Danuț Bica s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, in ceea ce privește situația depozitului pentru deșeuri periculoase și nepericuloase din municipiul Campulung, județul Argeș. In data de 2 octombrie 2013, la depozitul pentru deșeuri periculoase și…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni si luni cu premierul Ludovic Orban si cu membri ai Guvernului. Conform agendei Executivului, la intalnirea programata la Palatul Cotroceni participa premierul Orban si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Saptamana trecuta, seful statului s-a intalnit…

- Premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis vor face "analiza obisnuita a situatiei pe care am gasit-o, a planului pe termen lung si stabilirea masurilor imediate, absolut necesare. Avem intalniri cu ministrul Muncii, cu ministrul Mediului si cu ministrul Tineretului si Sportului", a declarat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dispus luni, investigatii asupra incidentului din portul Constanta, în care o nava care avea la bord 14.600 de ovine s-a înclinat la 60 de grade ramânâd la marginea senalului navigabil, potrivit unui comunicat al Ministerului, scrie Mediafax.…