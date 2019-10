Noutăţi în noul Mers al trenurilor CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 15 decembrie a.c., va intra in vigoare noul Mers al trenurilor 2019-2020, care va fi valabil pana la data de 12 decembrie 2020. Oferta de transport feroviar de pasageri a fost adaptata cererii pietei atat prin optimizarea orelor de circulație a trenurilor, cat si a capacitatii de transport, fiind introduse si o serie de noutati. Astfel, potrivit CFR, va fi introdus, pentru prima data, serviciul de transport suburban pentru municipiul București, pe rutele: București Nord – București Baneasea – Fundulea și București Nord – Chitila – Buftea. Ca urmare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

