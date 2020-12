Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 1171, in Partea I, din data de 3 decembrie 2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania. Pe 3 decembrie 2020, in Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID…

- Cumparare vechime pensii 2020. Romanii pot cumpara vechime la pensie din nou. Incheierea unui astfel de contract de asigurare sociala poate fi solicitata numai in perioada 28.09.2020-31.08.2021. Persoanele care nu au calitatea de pensionar și care vor sa iși completeze stagiul de cotizare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. Cererile depuse de contribuabili, atat inainte, cat și dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, sunt analizate…

- ”Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. Modelul de cerere se regaseste in Anexa nr. 1 a procedurii. Cererile depuse de contribuabili, atat inainte,…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 12 luni a obligatiilor fiscale principale si accesorii a caror scadenta era dupa data declararii starii de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Material de opinie de Vlad Vatavu, Manager Taxe Directe, Deloitte Romania, și Mircea Farcau, Senior Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal Material de opinie de Vlad Vatavu, Manager Taxe Directe, Deloitte Romania, și Mircea Farcau, Senior Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal La cateva…

- "Ministerul Finantelor Publice sustine mediul de afaceri, in contextul in care masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultati de natura financiara pentru majoritatea operatorilor economici, care s-au confruntat in aceasta perioada cu o lipsa severa de lichiditate. Actul normativ…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Giurgiu, intrunit astazi, 06.10.2020, in ședința online, a aprobat urmatoarele masuri: – Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise: faleze, piete deschise, targuri/oboare, gari,…