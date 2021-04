Noutăţi filatelice: Delta Dunării – Lebede Romfilatelia propune colecționarilor o noua tematica dedicata Patrimoniului UNESCO, dar și aniversarii a 30 de ani de la inființarea Rezervației Biosferei Delta Dunarii, prin emisiunea de marci poștale Delta Dunarii. Fluviul Dunarea, dupa un parcurs de 2.850 km prin Europa, iși incheie drumul prin varsarea apelor sale in Marea Neagra, prin cea mai bine conservata delta și cea de-a doua ca marime din Europa – Delta Dunarii. Ceea ce o face deosebita este abundența de specii de flora și fauna care pot fi intalnite tot timpul anului, dar și numeroasele… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

