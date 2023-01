Noutăți despre cardurile de energie Cardurile pentru plata facturilor la energie au inceput sa fie printate la Fabrica de Timbre, sucursala specializata a Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), iar postasii le vor distribui, pentru transa I, in perioada 1-28 februarie, a anuntat operatorul national postal, intr-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres. Potrivit sursei citate, echipamentele care servesc printarii si implicuirii... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Ajutorul va fi distribuit in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare: in februarie 2023 și in septembrie 2023