Patru copii romani, preluați de autoritațile britanice dupa ce unul dintre ei a suferit o lovitura la cap, se vor intoarce temporar in familie, la un unchi, conform anunțului Ministerului de Externe de marți seara. Decizia a fost luata de instanța din Marea Britanie in timpul audierilor, in beneficiul copiilor. „Serviciile sociale britanice au preluat […] The post Noutați de pe frontul din Leeds: Cei patru copii romani preluati de autoritatile britanice se intorc temporar in familie appeared first on Puterea.ro .