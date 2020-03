Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au informat ca pana in cursul diminetii de joi 38 de persoane au fost plasate in carantina in spatiile special amenajate. Conform unui comunicat al DSP Iasi, cele 38 de persoane au ajuns in judetul Iasi cu acele convoaie organizate dinspre punctele de…

- In județul Cluj, numarul persoanelor testate a crescut de marți pe miercuri, la fel și cel al persoanelor izolate la domiciliu ori plasate in carantina. Daca marți in județul Cluj erau doar 3 persoane plasate in carantina, miercuri lucrurile s-au schimbat. Numarul celor izolați la domiciliu a crescut…

- Patru persoane izolate la domiciliu in județul Olt, care au incalcat interdicția parasirii domiciliului, au fost amendate de polițiști și inspectorii sanitari. Polițiștii au aplicat o amenda in valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea condițiilor de izolare la domiciliu, alte trei amenzi fiind aplicate…

- Medicii vor monitoriza de la distanța starea suspecților de coronavirus, aflați in carantina sau in izolare, prin brațari și holtere. Prsoanele care intra in carantina sau in izolare la domiciliu timp de 14 zile vor avea asupra lor brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate, potrivit…

- La nivelul judetului Iasi, pana ieri, 136 de cetateni se aflau in izolare voluntara la domiciliu, la sfatul medicilor, ca urmare a tranzitarii zonelor afectate de epidemia cu coronavirus. Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Iasi, Marius Voicescu, nicio persoana din judet…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- Persoanele angajate și asigurate in sistemul de sanatate pot beneficia de concediu medical și indemnizație pentru carantina, pentru prevenirea imbolnavirilor. In aceasta perioada, va primi doar o parte din salariu. In aceste cazuri, persoana respectiva se adreseaza Direcției de Sanatate Publica pentru…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat autoritatile.