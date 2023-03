Maramureșenii trebuie sa știe ca a fost prelungita perioada de valabilitate a actualului Contract-Cadru. Noul termen este 30 iunie 2023, conform unei Hotarari aprobate in cursul sedintei executivului de ieri, 22 martie. Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate in trimestrul al II-lea, in conditiile in care s-a stabilit, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ca un nou model de Contract-cadru va fi finalizat pana la sfarsitul trimestrului respectiv. „Actul…