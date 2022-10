Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii a afirmat ca Ucraina ar putea folosi o "bomba murdara" - un dispozitiv care conține material radioactiv, precum și explozibili convenționali, informeaza bbc.com. El nu a oferit nicio dovada, iar Ucraina - precum și Franța, Marea Britanie sau SUA, au respins acuzațiile.…

- Rusia incearca sa preia controlul asupra operațiunilor tehnice ale centralei nucleare din Zaporojie, in Ucraina, actiune care amenința sa declanseze un dezastru global, a declarat președintele Energoatom, Petro Kotin, intr-un interviu acordat Radio NV, relateaza agentia ucraineana de stiri Ukrinform,…

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu pentru postul german ZDF ca șansele ca Rusia sa foloseasca arma nucleara sunt legate direct de percepția pe care Kremlinul o are fața de consecințele unei asemenea acțiuni.

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

Furnizarea de energie electrica catre Ucraina de la centrala nucleara din Energodar, situata in partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie, a fost suspendata din cauza unor dificultați tehnice, a anunțat administrația orașului, potrivit agenției ruse Interfax.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a indemnat joi la incetarea tuturor operatiunilor militare in jurul centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul armatei ruse in Ucraina, atentionand ca un atac ar duce la o "catastrofa" si ca nu s-ar putea face prea multe din punct de vedere umanitar…

- Serviciul de presa al administrației din Energodar (orașul ucrainean care gazduiește cea mai mare centrala nucleara din Europa) a declarat ca Forțele Armate ale Ucrainei au lansat sambata un atac de artilerie pe teritoriul unei centrale nucleare din partea controlata de Rusia a regiunii Zaporojie.…

Fortele ruse instaleaza un sistem de aparare antiaeriana la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuza reciproc Moscova si Kievul pot produce o catastrofa, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres.