- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate, Securitate Profesionala…

- Modexim, odata un adevarat furnicar unde lucrau peste 1000 de angajați in confecții, se afla in proces de concediere colectiva. La sfarșitul celor 30 de zile de preaviz, cei peste 300 de angajați, cat mai are fabrica in prezent, vor fi nevoiți sa plece acasa. Lipsa comenzilor din pricina costurilor…

- Solarii pentru hobby și pentru culturi intensive Acest brand este pe piața de 2 ani, insa producatorul are o experiența mult mai mare in ceea ce privește producerea și comercializare serelor și a solariilor. A ales aceasta denumirea a brandului pentru ca a considerat ca este important de subliniat faptul…

- In 2019 au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in Germania (+5-), Franta (+1.9-), Italia (+0.3-), in timp ce Marea Britanie (-2.4-) si Spania (-4.8-), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi. In ceea ce priveste constructorii de automobile,…

- Romania, tot mai cautata de straini iarna. Numarul turiștilor a crescut cel mai mult din UE, de patru ori peste media europeana Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale UE, insa cel mai mare avans s-a inregistrat in Romania, iarna trecuta. Potrivit datelor publicate…

- In saptamana 2-6 decembrie 2019 a avut loc a patra mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+ "Deliberative – Mediator – Leader - Students", proiect coordonat de Turcia, partenere fiind alte cinci țari, Grecia, Italia, Polonia, Romania și Spania.Școala Gimnaziala "Ion ...

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii "Raportul privind mecanismul de alerta", un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat sa se poata identifica…