- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei virus face parte din aceeasi familie ca si SARS, a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare, relateaza AFP, citata de Agerpres.Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde maladia a fost detectata luna trecuta pentru…

- Cercetatorii germani au anunțat joi ca au dezvoltat primul test pentru diagnosticarea unui nou tip de coronavirus, un agent patogen considerat responsabil pentru o epidemie de pneumonie, care a dus la moartea unei persoane in China, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Pana acum, in…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China ar putea sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza Reuters. Acesta este motivul pentru care spitalele au fost avertizate sa fie pregatite in eventualitatea unui asemenea scenariu. Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

