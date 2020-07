Stiri pe aceeasi tema

- In vara anului 1998 toata lume asculta aceasta piesa, Ace of Base, “Cruel Summer”. Piesa ce a fost inregistrata și lansata la cererea casei de discuri ca al doilea single de pe “Flowers”, al treilea album a formației. “Cruel Summer” ajunge pana pe locul 10 in Statele Unite unde primește și discul de…

- Formația timișoreana Katharos XIII a lansat un nou videoclip “No sun swims thundered”, piesa inclusa pe albumul Palindrome, lansat anul trecut de casa de discuri Loud Rage Music. „Ca și primul videoclip, și acesta a fost realizat de catre Alexandru Daș și ilustreaza interacțiunea umana cu materia inconjuratoare,…

- Chiar daca sunt mai tot timpul judecați, iata ca numarul vizulizarilor de pe YouTube crește de o zi la alta. Ieri Vulpița și Viorel au lansat o noua piesa, iar astazi deja se afla pe locul 12 in Romania in topul preferințelor muzicale.

- Formația timișoreana Allover a lanst un nou videoclip la piesa Passengers in Life, melodie care anunța apariția albumui de debut al trupei. Piesa beneficieaza de textul lui Luca Dragu iar de inregistrare și producție muzicala s-a ocupat Johnny Kui, video-ul fiind realizat de Pataki Farkas. Primul concert…

- Autori celebri, dramaturgi, oameni de știința sau artiști au creat unele dintre cele mai bune opere ale lor in timp ce lucrau de acasa. De la Albert Einstein, la Charles Dickens sau Mark Twain, persoanalitați marcante ale istoriei și-au gasit inspirația in propria locuința.

- De cum s-a lansat piesa Irina Rimes feat. Carla`s Dreams – „3 Inimi” aceasta s-a dus direct in topul YouTube Trending. Duminica a ajuns pe 8 in Trending. Piesa este prima colaborare dintre Irina Rimes și Carla’s Dreams. 3 inimi este despre iubirea care ajunge la maturitate și nu mai incape in doar doua…

- Piesa a fost compusa de Delia cu Nane și produsa de Alex Cotoi, cu care Delia a mai lucrat și pentru ”Despablito”, ”Arunca-ma”, ”Ramai” sau ”Sa-mi canți”. ”Eram in studio cu Alex Cotoi, a ieșit piesa asta și am știut din prima ca Nane se potrivește pe ea. Imi place vibe-ul lui. A trimis repede... View…