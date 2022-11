Noul val de scumpiri care îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2023 Creșterile de pensii și ajutoarele de tot felul vin la pachet și cu o serie de scumpiri, de la 1 ianuarie 2023. Mai mult, vor crește și anumite taxe, tot de la inceputul anului viitor. Prețurile mari la energia electrica va duce la un nou val de scumpiri in Romania dupa cele la alimente și combustibili. Ce se scumpește de la 1 ianaurie 2023 – sucurile, cidru, bere fara alcool 9% TVA – 19% TVA – servicii hoteliere 5% TVA – 9% TVA – painea de la restaurant 5% TVA – 9% TVA Ce se ieftinește de la 1 ianaurie 2023 – locuințe cu valoare maxima -120 mii euro fara TVA 19% TVA – 5% TVA The post Noul val… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

