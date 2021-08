Noul val al pandemiei ne va lovi în septembrie. Vor fi peste 1.600 de cazuri pe zi Medicul Valeriu Gheoghița spune ca varful valului 4 al pandemiei va fi atins la jumatatea lunii septembrie, cand sunt așteptate peste 1.500-1.600 de cazuri de COVID-19 pe zi. El spune ca cel mai bun moment pentru vaccinare, in cazul celor care nu au facut deja acest lucru, este „acum”, pentru a dobandi imunitate in fața noului val de infectari. „Ne așteptam ca aceasta creștere sa fie susținuta in perioada urmatoare și principalul indicator pe care-l urmarim in momentul de fața este rata de pozitivare a testelor, care vedem ca a ajuns la 1,7%, 1,8%. Și in Germania la fel se monitorizeaza și in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

