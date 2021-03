Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Federala Medico-Biologica a Rusiei (FMBA, conform initialelor in limba rusa) va incepe in luna iulie testele clinice pentru un nou tip de vaccin anti-COVID-19, capabil sa genereze imunitate la nivel celular cu o protectie de peste 13 ani, a declarat luni directoarea acestui centru, Veronika…

- Rusia anunta ca va incepe testele clinice pentru un tip de tratament anti-COVID-19, capabil sa genereze imunitate la nivel celular si sa ofere protectie pentru o perioada de peste 13 ani, conform directoarei Agentiei Federale Medico-Biologice a Rusiei (FMBA), citata de agentia TASS.

- Rusia anunta ca va incepe, in luna iulie, testele clinice pentru un nou tip de vaccin anti-COVID-19. Noul ser ar fi capabil sa genereze imunitate la nivel celular cu o protectie de peste 13 ani, a declarat directoarea Agentiei Federale Medico-Biologica a Rusiei, Veronika Skvortova, informeaza Agerpres…

- Rusia, singura țara din lume care a aprobat al treilea vaccin impotriva coronavirusului, a vaccinat doar 2,2 milioane de persoane cu cel puțin una dintre cele doua doze, informeaza Mediafax . Chiar daca Rusia a avut un mare avantaj in cursa vaccinurilor, pana acum doar 2,2 milioane de persoane din țara…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va dezbate in scurt timp posibilitatea folosirii de certificate sau “pasapoarte de vaccinare” in calatoriile internationale. Expertul departamentului de imunologie de la biroul european al institutiei, Oleg Benesh, a afirmat intr-o conferinta de presa online pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va dezbate in scurt timp posibilitatea folosirii de certificate sau „pasapoarte de vaccinare” in calatoriile internationale, a declarat ieri expertul departamentului de imunologie de la biroul european al institutiei, Oleg Benesh, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca imunitatea colectiva impotriva coronavirusului nu va fi atinsa in 2021, chiar daca vaccinurile au inceput sa ajunga in numeroase țari. „Nu vom ajunge la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya Swaminathan in timpul…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a semnat , marți, o lege prin care foștii președinți ai țarii devin senatori pe viața in momentul in care iși incheie mandatul, potrivit Reuters. Nu este singura schimbare din Rusia, Putin a mai semnat o lege prin care foștii președinți au parte de imunitate pe…