Noul „vaccin” împotriva coronavirus: mierea sfințită Preoții bulgari au imparțit credincioșilor miercuri, intr-o biserica din orașul Blagoevgrad, miere care se presupune, in lipsa unor dovezi științifice, ca ar fi miraculoasa și ar putea vindeca toate bolile, inclusiv infecția cu Covid19, relateaza EFE. Aceasta intamplare s-a petrecut in cadrul unei tradiții care are loc de 15 ani. Credinciosii ortodocsi aranjeaza in biserica borcanele cu miere in forma de cruce, iar deasupra se aprind lumanari in acordurile unor cantece religioase si rugaciuni pentru a sfinti mierea, potrivit Agerpres . Credinta in proprietatile curative ale mierii pornește de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

