Noul "unicorn" european vinde haine second-hand ​O platforma online prin care lumea vinde și cumpara haine second-hand a primit joi o finanțare de capital de risc de 128 de milioane de euro, devenind astfel cel mai recent &"unicorn&" european, adica un startup cu o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Un site-românesc de tip marketplace, prin care persoanele fizice vând și cumpara telefoane second hand, a primit o investiție de 120.000 de euro. Site-ul Flip.ro a fost deschis de Alin Luca (22 de ani) si George Moroianu (25 de ani) cu o investiție de 120.000 de euro.Citește mai departe…

- The Regulatory Committee of the National Energy Regulatory Authority (ANRE) approved on Monday two orders required for the coupling of Romania's intraday electricity market to the markets of the neighboring countries, ANRE said in a release."The two documents are necessary for the go-live,…

- ​Grupul OLX, care deține site-ul de vânzari cu același nume ce opereaza și în România, a anunțat, luni, ca preia, pentru o suma imensa, un startup online german, care realizeaza o afacere foarte utila pe piața auto: cumpara mașini second hand, le verifica și le revinde la licitație…

- Startup-ul Voi Technology, care opereaza un serviciu închiriere de trotinete electrice în 38 de orașe din 10 țari europene, a obținut investiții în valoare de 85 de milioane de dolari și spune ca va folosi banii pentru îmbunatatirea rezistentei trotinetelor.Citește mai…

- ​Startup-urile europene care activeaza în industrie vor putea obține finanțari de capital de risc de la un fond de investiții în valoare totala de 100 de milioane de euro, constituit în Germania. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Reprezentanții fondului de investiții Naspers, care controleaza în România afaceri de comerț online ca eMag, OLX sau Autovit.ro, au anunțat ca vor lansa o oferta de preluare a startup-ului britanic Just Eat, în încercarea de a deveni „principala afacere de livrare a alimentelor…

- ​O aplicație medicala realizata de patru studenți de la Timișoara a câștigat Seedstars Bucharest, faza pe România a unui concurs european la care startup-urile care se vor califica în finala vor putea obține investiții de pâna la 500.000 de dolari. Citește mai departe…

- Comerciantii de haine si incaltaminte din Tg-Jiu s-au gandit sa vanda marfa pe datorie, pentru a trece mai usor perioada de criza. Nu oricine poate sa plece cu produsele dorite din magazine fara a plati pe loc, ci doar clientii fideli si cunostintele...