Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurata pe 15 septembrie, cu 9 ani intarziere, magistrala de metrou M5 din Drumul Taberei se confrunta deja cu unele probleme de infrastructura. Calatorii care au trecut astazi prin stația Valea Ialomiței au sesizat ca prin pereți curge apa și au postat imagini cu avaria pe rețelele de socializare.…

- Investitiile imobiliare in Romania au crescut cu 17% in primul semestru, la 395 de mil. euro. Care au fost cele mai tranzacționate cladiri Volumul investitiilor imobiliare din Romania a totalizat aproximativ 395 de milioane de euro in prima jumatate a anului 2020, cu 17% mai mult fata de aceeasi perioada…

- Calea Victoriei primește tratament de intinerire. Cladiri de birouri și hoteluri de 4 și 5 stele aduc simbolul Bucureștiului interbelic in secolul XXI Calea Victoriei din Bucuresti, artera cu o lungime de 2,8 kilometri situata intre Piata Victoriei si Piata Natiunile Unite, va continua sa se dezvolte…

- 300 de milioane de euro este suma care ar trebui alocata pentru realizarea proiectului de pe Calea Victoriei, dezvoltatorii avand in vedere construirea de sapte cladiri noi de birouri si sase hoteluri, conform unei analize prezentata de companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield…

- Calea Victoriei din București, artera cu o lungime de 2,8 kilometri situata intre Piața Victoriei și Piața Națiunile Unite, va continua sa se dezvolte ca pol de birouri și hotelier in urmatorii ani, planurile dezvoltatorilor vizand realizarea a șapte cladiri noi de birouri și șase hoteluri in urma unor…

- Calea Victoriei se schimba la fața. 100.000 mp de birouri moderne și hoteluri de 4 și 5 stele vor aduce simbolul Bucureștiului interbelic in secolul XXI Calea Victoriei din Bucuresti, artera cu o lungime de 2,8 kilometri situata intre Piata Victoriei si Piata Natiunile Unite, va continua sa se dezvolte…

- Calea Victoriei din Bucuresti, artera cu o lungime de 2,8 kilometri situata intre Piata Victoriei si Piata Natiunile Unite, va continua sa se dezvolte ca pol de birouri si hotelier in urmatorii ani, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.Planurile…

- Calea Victoriei se primenește. 100.000 mp de birouri moderne și hoteluri de 4 și 5 stele vor aduce simbolul Bucureștiului interbelic in secolul XXI Calea Victoriei din Bucuresti, artera cu o lungime de 2,8 kilometri situata intre Piata Victoriei si Piata Natiunile Unite, va continua sa se dezvolte ca…