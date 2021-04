Stiri pe aceeasi tema

- Turcii de la Bozankaya au demarat in aceste zile testele efectuate in mai multe laboratoare europene pentru noile tramvaie care vor circula in Timișoara. Verificarile vor avea loc in unitați specializate din Germania, Cehia, Spania și Turcia, ultimele teste urmand sa aiba loc in Timișoara. Municipalitatea…

- Alte 1.635 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 33 decese provocate de virus au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import (1 - Bulgaria, 1 - Cehia, 1 - Egipt, 1 - Germania, 1 - Romania, 1 -Spania, 1 - Turcia). Numarul total teste…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…

